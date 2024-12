Tutto è ormai pronto a Sassari per il tanto atteso concerto di Capodanno con il concerto di Gianna Nannini. Il 2024 è stato un anno ricco per l'artista grazie al progetto "Sei nell'anima", che include l'album omonimo, il film e la ristampa del suo libro autobiografico dal medesimo titolo.

Piazza d'Italia inizierà ad animarsi dalle ore 20:00 con una selezione musicale, mentre alle 22:20 prenderà il via lo spettacolo di Gianna Nannini, che si protrarrà per un'ora e mezza. Dieci minuti prima della mezzanotte, sarà la volta di Pino e gli Anticorpi, seguiti dal sindaco Giuseppe Mascia, altri amministratori e autorità cittadine per il brindisi di mezzanotte. Successivamente, il ritmo sarà mantenuto dal dj set di Arturo, insieme al sax di Luca Lanza e BigNash. La serata di Capodanno 2025 si concluderà alle 2.

L'area dello spettacolo potrà ospitare fino a 10mila persone, con ingressi e uscite regolati da varchi presidiati aperti alle 20:15. L'accesso alla piazza sarà vietato dalle 18:30 alle 20, salvo per le persone con ridotta mobilità che potranno entrare dalle 19:30. I varchi di accesso fungeranno anche da uscita in caso di emergenza, mentre quelli solo per l'uscita saranno posizionati in diverse vie della zona. Sono previste restrizioni al traffico e alla sosta, ma sarà attivo un servizio navetta ogni quindici minuti.

Il sindaco Giuseppe Mascia ha espresso la sua emozione per questo primo Capodanno, sottolineando l'impegno di tutti i settori dell'amministrazione, in particolare di Cultura e Attività produttive. "Siamo entusiasti di iniziare con Gianna Nannini, sia per la qualità musicale che per il suo significato e il suo impatto", ha dichiarato Mascia durante la presentazione del programma.