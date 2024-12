Sabato 21 dicembre, l’Avis comunale di Alghero ha celebrato l’impegno e la generosità di 16 giovani studenti, consegnando assegni di merito a coloro che si sono diplomati lo scorso luglio distinguendosi non solo per i loro risultati accademici, ma anche per il forte senso di responsabilità sociale dimostrato attraverso la donazione di sangue.

L’iniziativa, che sottolinea il valore del dono come atto di solidarietà, ha visto la distribuzione di otto assegni da 600 euro ai primi due classificati di ogni istituto superiore algherese e di altri otto assegni da 300 euro ad altri studenti più meritevoli.

Il criterio di selezione

La graduatoria è stata stilata considerando il voto di diploma, a cui è stato aggiunto un bonus di 5 punti per ogni lode ricevuta. A questi si sono sommati ulteriori punti per ogni donazione di sangue effettuata tra il 1° settembre 2023 e il 31 agosto 2024: 5 punti per i ragazzi e 7 punti per le ragazze.

La cerimonia

La consegna degli assegni si è svolta nell’Auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore Angelo Roth di Alghero, alla presenza di insegnanti, del presidente dell’Avis Provinciale di Sassari, Antonio Dettori, del vicesindaco Francesco Marinaro e del presidente del consiglio comunale, Beniamino Pirisi.

Un progetto di successo

Il presidente dell’Avis comunale di Alghero, Giorgio Landi, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti: “Questo progetto ha avuto un successo straordinario, sia per l’elevata partecipazione degli studenti – ben 114 giovani, con 167 donazioni effettuate – sia per l’impegno degli insegnanti referenti di ogni istituto”.

Fondamentale è stato il contributo dei volontari dell’Avis di Alghero, che hanno accompagnato e assistito gli studenti, coordinandosi con i docenti per organizzare il trasporto al centro trasfusionale e il loro rientro a scuola. “Un ringraziamento speciale – ha sottolineato il presiedente Landi - va agli addetti del Centro Trasfusionale per la pazienza e la professionalità con cui hanno gestito ogni esigenza dei ragazzi.”

L’iniziativa dimostra come l’Avis comunale di Alghero sia fortemente impegnata nel sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della donazione, promuovendo un messaggio di altruismo e solidarietà che va ben oltre i banchi di scuola. Questo progetto non solo premia il merito, ma educa i giovani a fare la differenza nella società.

Un impegno che, grazie alla dedizione di insegnanti, volontari e personale sanitario, continuerà a lasciare un segno profondo nella comunità algherese.

Liceo Scientifico “E. Fermi”: Alice Martinez e Irene Piras;

Liceo Classico-Linguistico “G. Manno” e Liceo Artistico “F. Costantino”: Aurora Marras e Greta Anna Pais;

Istituto Tecnico Commerciale “Roth” e “ITI”: Claudio Murgia e Riccardo Canu

Istituto Alberghiero Ipsar e Ipia: Giuseppe Fozzi e Anna Pinna

I vincitori ulteriori 8 assegni di merito Avis Alghero:

Alessia Dore; Mirko Cecconello; Marta Iacomino; Liviano Giuseppe Loi; Michele Cadeddu; Samuela Marras; Ileana Diez; Mattia Pulina.

Il presidente Giorgio Landi e la studentessa Alessia Dore