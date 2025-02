Solidarietà e impegno sono le parole chiave che sintetizzano l'immensa attività della sezione Avis di Campanedda, per cui si sono appena concluse le elezioni del nuovo comitato direttivo. Loretta Loi è stata riconfermata presidente per il terzo mandato, affiancata da Claudio Gagliardi, Monica Spanu, Grazia Maria De Roma, Monica Uras, Martina Lai e Carla Tinteri.

20 anni di solidarietà

La sezione Avis di Campanedda, fondata nel 2005 come una divisione dell'Avis di Sassari, festeggerà quest’anno il suo ventesimo anniversario. Inizialmente nata come un'appendice dell'Avis principale, è cresciuta fino a diventare autonoma. Michele Mannoni è stato il primo presidente fino al 2014, seguito poi da Loretta Loi a partire dal 2015 fino a oggi.

Tanti giovani volontari

"Nel corso del 2024 sono state raccolte 169 sacche di sangue e 7 di plasma - afferma Loretta Loi ai microfoni di Sardegna Live -. Un leggero calo rispetto agli anni passati, ma il fatto che tanti donatori sono giovani ci consola e ci dà una grande carica per affrontare il futuro", dice con gioia.

"Negli ultimi mesi abbiamo registrato ben 26 prime donazioni - spiega Loretta -. Numerosi giovani si sono anche uniti come volontari per il soccorso, per il quale nel 2024, è stata attivata una postazione fissa del 118, che in precedenza operava solo durante i mesi estivi, e sono stati effettuati 394 interventi".

Un'enorme ventata di ottimismo e fiducia, quindi, nella speranza di alimentare la vasta rete di solidarietà creata dalla famiglia Avis, la quale ha dato vita a piccole realtà che diffondono gioia, solidarietà, amicizia e amore verso il prossimo.

La prossima raccolta

La sezione Avis di Campanedda organizza raccolte a Campanedda, Palmadula, Bancali e Stintino e la prossima si terrà il prossimo 2 marzo a Bancali, "Speriamo in tante prime donazioni e che sempre più giovani capiscano che l'emergenza data dalla carenza di sangue è un problema che coinvolge indistintamente tutti, e che è giusto che ognuno faccia la propria parte - conclude la presidente -. Ogni piccola goccia serve a creare un oceano di amore".