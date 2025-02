Il prossimo intervento programmato a Cagliari per la dismissione delle vecchie condotte idriche comporterà la sospensione dell'erogazione tra le ore 8:30 e le 17:00 in via Orlando e via Einaudi mercoledì 26 febbraio. Questo intervento rientra nel piano di riqualificazione della rete idrica del quartiere Villanova da parte di Abbanoa.

L'azienda ha annunciato che i lavori inizieranno intorno alle ore 8:30 e potrebbero concludersi verso le 17:00, salvo imprevisti. Durante il ripristino dell'erogazione, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità, ma il personale Abbanoa si impegnerà a risolverli nel minor tempo possibile. Si avvisa inoltre che potrebbero verificarsi disagi anche nelle vie circostanti durante l'intervento.