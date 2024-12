Antonio Luigi Fiori, il 49enne di Sassari accusato dell'omicidio di Nicola Pasquarelli, il pensionato di 78 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Piandanna, è stato assolto oggi dal gup del Tribunale di Sassari, Sergio De Luca. "Assolto per non avere commesso il fatto".

Il gup del Tribunale di Sassari, Sergio De Luca, ha emesso stamattina la sentenza di assoluzione, accogliendo le tesi dell'avvocato della difesa, Marco Palmieri, e rigettando le richieste della pm Lara Senatore, che aveva sollecitato una condanna a 20 anni di reclusione, e degli avvocati di parte civile Michele Galia, Vittorio Delogu e Gianni Emilio Censori.

Fiori si è sempre dichiarato innocente, nel corso del procedimento aveva incolpato l'ex compagna Andrea Addis, stroncata da overdose poco tempo fa. L'uomo aveva dichiarato di non avere alcun motivo per uccidere Pasquarelli. I due erano amici e in più occasioni il pensionato lo aveva aiutato donandogli dei soldi. "C'è stupore per questa sentenza - dichiara l'avvocato Michele Galia -. Le motivazioni del pubblico ministero e le nostre erano fondate e precise. Valuteremo ora con la pubblica accusa la possibilità di impugnare la sentenza".