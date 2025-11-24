Il Comune di Cagliari ha organizzato un evento dedicato alla salute e alla sicurezza dei cani, offrendo microchippatura gratuita per gli animali dei residenti della città. L'iniziativa, promossa dall'Assessorato all'Ecologia urbana insieme alla Asl Cagliari e all'Ufficio del Garante alla Tutela dei Diritti degli Animali, mira a promuovere l'identificazione degli animali e sensibilizzare i cittadini sulle pratiche di cura e gestione corrette. Le prenotazioni sono aperte fino all'1 dicembre 2025 o fino a esaurimento dei microchip disponibili. Per prenotare, è possibile contattare la veterinaria Francesca Alba e l'avvocata Francesca Maria Cogoni ai numeri 340.2110586 e 344.0318565 o inviare un'email a garanteanimali@comune.cagliari.it. L'evento si terrà il 11 dicembre presso il Centro culturale "La Vetreria" di via Italia n. 63 a Pirri.

“Da troppo tempo non si organizzava una giornata di microchippatura gratuita - spiega l’assessora Luisa Giua Marassi - E con questa iniziativa vogliamo colmare la mancanza. Sarà il primo di una serie di appuntamenti dedicati al benessere animale, con il contributo di esperti e associazioni del territorio. Invito gli interessati a prenotarsi quanto prima”.