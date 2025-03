Il consiglio di amministrazione dell'Enac ha votato per dedicare l'aeroporto di Olbia-Costa Smeralda alla memoria del Principe Karim Aga Khan IV, in riconoscimento del suo eccezionale impegno nello sviluppo del turismo in Sardegna. Questa decisione è stata presa in risposta alla richiesta ufficiale avanzata dal Comune di Olbia, il quale ha sottolineato il ruolo cruciale svolto dall'Aga Khan, deceduto a Lisbona il 4 febbraio all'età di 88 anni, nella trasformazione economica e culturale della regione.Nel 1963, il Principe ha fondato la compagnia aerea Alisarda, che in seguito è diventata Meridiana e poi Air Italy, facilitando così l'accesso all'Isola e contribuendo alla crescita economica e sociale della Sardegna, con significativi impatti occupazionali. Inoltre, è stato determinante nella realizzazione dell'aeroporto stesso, ora considerato uno dei principali hub internazionali per l'aviazione generale.

La procedura per cambiare il nome dell'aeroporto è simile a quanto fatto per Milano Malpensa, intitolato a Silvio Berlusconi, e è di competenza dell'Enac, l'autorità regolatoria nel settore dell'aviazione civile. Il consiglio di amministrazione ha incaricato il direttore generale a interim di formalizzare l'intitolazione dell'aeroporto di Olbia-Costa Smeralda al Principe Karim Aga Khan IV, una volta ricevute le valutazioni del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e consultati gli enti istituzionali competenti. Si chiede alla società gestore di attuare le necessarie procedure per adempiere alla nuova denominazione, informando tutte le parti interessate.