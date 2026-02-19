L'esercito USA sarebbe "in posizione" per un possibile attacco all'Iran. Lo riferiscono funzionari del Pentagono e della Casa Bianca al New York Times precisando che il presidente Donald Trump non ha ancora preso una decisione su come procedere.

Il presidente Usa, secondo quanto riferito, sarebbe "stufo" e sempre più vicino a ordinare un attacco. Alti funzionari della sicurezza nazionale americana, riferiscono i media, hanno detto al presidente che l'esercito è pronto per potenziali attacchi contro l'Iran già da sabato, ma è probabile che i tempi per qualsiasi azione vadano oltre questo fine settimana.

Un'operazione militare congiunta tra Stati Uniti e Israele in Iran potrebbe prolungarsi per diverse settimane e avere proporzioni più vaste rispetto alla breve guerra condotta da Israele a giugno.

Oggi si è tenuta la prima riunione del Board su Gaza, con una forte presenza americana. A Washington, il ministro degli Esteri Tajani rappresenta l'Italia, mentre Berlino ha inviato un funzionario. La Casa Bianca ha espresso rammarico per la decisione del Vaticano di non partecipare. Nel frattempo, i colloqui trilaterali a Ginevra tra Ucraina, Russia e Stati Uniti non hanno portato a risultati concreti.