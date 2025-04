La Sardegna conquista il vertice del panorama enologico italiano al Vinitaly 2025, aggiudicandosi ben tre trofei nella prestigiosa classifica 5StarWines. Miglior spumante e miglior vino dolce d’Italia sono infatti sardi, entrambi con un punteggio di 95 punti.

Protagonista assoluta del concorso è la Cantina del Rimedio di Oristano, premiata come “cantina dell’anno” al Gran Vinitaly e vincitrice del titolo di “miglior spumante d’Italia” con il Brut Metodo Classico Aristanis. A condividere il podio, per la categoria dei vini dolci, è il Moscato di Sorso Sennori Doc Pritziosu 2023 dell’azienda Nuraghe Crabioni, anche questo premiato con 95 punti.

Non solo: entra nella guida 2026 con 94 punti anche la storica Vernaccia di Oristano Doc Riserva Antico Gregori 1991 dell’azienda Attilio Contini, ulteriore conferma dell’eccellenza enologica dell’isola.

Il concorso ha registrato anche importanti conferme per i vitigni simbolo della Sardegna. “Apprezzati non solo i vitigni più noti – sottolineano gli organizzatori – ma anche gli autoctoni come Nasco, Arvisionadu, Cagnulari, Carignano, Semidano e Nuragus”.

La Sardegna si conferma così terra di vini d’eccellenza, capace di distinguersi tra le migliori etichette italiane anche a livello internazionale.