Il fiume La Castagna a Azzanidò, Porto San Paolo, ha straripato a causa delle forti piogge recenti, causando l'allagamento di un antico ponte sulla strada rurale. Secondo quanto riferito dal sindaco Francesco Lai, non ci sono problemi poiché esistono vie alternative che garantiscono il collegamento tra la frazione e il centro abitato.

Il ponte era stato chiuso durante la mattinata di oggi, sabato 18 gennaio, a causa delle intense precipitazioni notturne, poiché il livello del fiume ha superato la soglia critica, oltrepassando il livello del ponte stesso. Nonostante ciò, Azzanidò resta accessibile tramite la strada proveniente da Graniatoggiu.

La criticità per rischio idraulico e idrogeologico (Arancione per la Gallura, zona SARD-F) è in vigore dalle ore 14:00 di ieri, venerdì 17 gennaio, e lo sarà fino alle ore 23:59 di oggi.

In risposta a questa situazione, il Centro Operativo Comunale è stato attivato per monitorare la situazione, mentre la compagnia locale Barracellare è stata incaricata della vigilanza attiva sul territorio, come deciso dall'ordinanza del sindaco.

La Sardegna flagellata dal maltempo

Due fiumi hanno straripato nelle campagne del Sassarese, sul versante orientale tra Gallura e Nuorese, senza provocare feriti o gravi disagi al traffico fino a ora. Il rio Rizzolu a Madonna di Otti, nel territorio di Oschiri, e il rio Oronade ad Alà dei Sardi sono coinvolti.

A causa di ciò, un tratto della Statale 389 è stato chiuso dal Comune e dall'Anas, con il traffico deviato sulla provinciale 10 per raggiungere Buddusò. Questi eventi si inseriscono in un contesto di maltempo che ha colpito l'Isola con piogge torrenziali e forti raffiche di vento superiori ai 100 km/h, causando danni come alberi e pali della luce abbattuti e blackout nella parte orientale della regione. Un'allerta rossa è stata dichiarata per la parte orientale per l'intera giornata di oggi.

Secondo il Sistema Informativo di Protezione Civile della Sardegna, si registrano quantitativi significativi di pioggia: oltre 230 mm nel bacino del Flumendosa a Genna Silana, 119 mm a Monte Novo a Orgosolo e 121 mm a Bruncu su Pranu a Desulo, nell'arco delle ultime 24 ore.