Il movimento damistico giovanile della Sardegna si conferma un’eccellenza assoluta e si attesta stabilmente ai vertici nazionali della disciplina. Tra il 14 e il 17 maggio, la città di Misano Adriatico, in provincia di Rimini, ha ospitato la finale nazionale del progetto "Dama Scuola". La manifestazione ha registrato numeri imponenti, vedendo la partecipazione di ben 700 alunni di ogni ordine e grado arrivati da tutto il territorio italiano. In questo contesto di altissimo livello, i giovani atleti sardi sono stati grandi protagonisti, conquistando risultati estremamente lusinghieri.

Il bilancio complessivo per la Sardegna è di ben quattro podi nazionali, distribuiti tra le diverse categorie di gara: l’Istituto Comprensivo Statale Quartu S. Elena conquista la medaglia di bronzo, salendo sul terzo gradino del podio nella categoria Primaria per la specialità "dama italiana"; l’I.C. Orani-Orotelli (plesso di Sarule) si aggiudica una splendida medaglia d'argento, chiudendo al secondo posto nella categoria Secondaria di primo grado per la "dama italiana"; l’I.C. Nuoro conquista il secondo gradino del podio e la medaglia d'argento nella categoria Primaria per la specialità "dama internazionale"; l’I.C. Borrotzu di Nuoro centra un altro prestigioso secondo posto, portando a casa la medaglia d’argento nella categoria Secondaria di primo grado.

Oltre alle medaglie, la delegazione sarda ha ottenuto altri piazzamenti di assoluto rilievo all'interno di tabelloni ricchi di concorrenti. Nella specialità della dama internazionale, l'I.C. Maccioni-Deledda di Nuoro ha sfiorato il podio, classificandosi al quarto posto su un totale di 26 squadre. Ottima performance anche per la scuola secondaria di primo grado "Ettore Pais" di Olbia, che ha chiuso la competizione al quinto posto su 22 compagini iscritte.

A rendere l'evento ancora più memorabile per i giovani partecipanti è stata l'attività organizzata a margine del torneo ufficiale. I ragazzi hanno infatti avuto la straordinaria opportunità di confrontarsi in una sfida simultanea contro tre dei più celebri Grandi Maestri della dama italiana: Giuseppe Secchi, Gabriele Damora e Alessio Scaggiante. Un'occasione di crescita e confronto che certifica la vivacità della Federazione Italiana Dama della Sardegna, guidata dal delegato regionale Gianmaria Bellu.