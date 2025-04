A Pattada tutto è pronto per il grande appuntamento enogastronomico di Abbuconizos e Binu, l'evento che ormai da anni mette in mostra le prelibatezze culinarie e le tradizioni culturali di uno dei paesi più iconici del centro Sardegna.

IL 26 APRILE APPUNTAMENTO CON IL GUSTO

Sabato 26 aprile, la locale Pro loco e le associazioni pattadesi apriranno le antiche cantine e i locali del centro storico per accogliere i numerosissimi visitatori che, acquistando un calice al prezzo di 15 €, potranno accedere al circuito di gusto e sapori allestito per l'occasione. Per prenotare i calici è possibile contattare l'indirizzo mail proloco.pattada2021@gmail.com

Imperdibili mostre, stand ed esposizioni impreziosiranno l'evento che rientra nell'itinerario turistico Salude e Trigu promosso dalla Camera di Commercio di Sassari.

ANTICHI SAPORI

L'evento, promossa dal Comune di Pattada e dalla Pro Loco, è ormai un appuntamento fisso della primavera nel Monteacuto e continua a riscuotere un importante successo di pubblico, con gli avventori affascinati dai piatti tipici e dalle esposizioni di artigiani e produttori locali.

A partire dalle ore 19 prenderà il via la manifestazione che quest'anno prevede un menù particolarmente ricco: maccarrones a battoro poddighes, pecora bollita, cattas a imbudu, polpette al sugo e cotzilas, pellitzas, maiale in umido, ricotta e origliettas, cocchitas con purpuza, pecora in umido, trippa, formaggio arrosto. Il tutto generosamente accompagnato da ottimi vini.

UN IMPORTANTE PATRIMONIO CULTURALE

«Abbuconizos e Binu è ormai l'evento di punta del calendario pattadese – raccontano gli organizzatori –. La collaborazione di tutto il paese, associazioni, esercizi commerciali e privati cittadini permette di riaprire i cassetti della memoria per far rivivere la Pattada di un tempo fra ricordi, profumi, aneddoti e atmosfere passate che stupiscono e riempiono di nostalgia».

Fra i vicoli del centro riecheggiano musiche e parole ingiallite dal tempo, si riaprono i locali una volta adibiti a botteghe, punto di ritrovo di una comunità a vocazione agricola, la cui vita era scandita da ritmi precisi legati al ciclo della natura. Il profumo di formaggi, carni, pasta fresca e dolci inebrierà i sensi di chi attraverserà il dedalo di viuzze che si sviluppa attorno alla piazza principale del paese fra palazzine in stile liberty, case in granito e acciottolati.

«La macchina organizzativa è in moto ormai da mesi per preparare al meglio l'accoglienza dei tanti che come ogni anno contribuiranno alla buona riuscita dell'evento enogastronomico. Pattada è un paese dalla forte identità, che ha tanto da raccontare ed è capace di affascinare chi la visita e anche chi, pur conoscendola, scopre ogni volta una nuova sfumatura della nostra storia e del nostro patrimonio culturale».