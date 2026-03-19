Oggi, giovedì 19 marzo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Oristano, insieme ai militari della Stazione di Arborea, hanno arrestato un 33enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di violazione delle misure cautelari.

L’intervento è stato reso possibile grazie al dispositivo elettronico di controllo che ha segnalato in tempo reale la violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. I militari, ricevuto l’allarme, sono intervenuti rapidamente e hanno localizzato l’uomo all’interno dell’abitazione dei suoi genitori.

All’arrivo dei Carabinieri, l’indagato ha tentato inizialmente di nascondersi in un armadio e ha opposto resistenza strattonando i militari nel tentativo di eludere il controllo.

Al termine delle formalità di rito, il 33enne è stato trasferito alla Casa Circondariale di Oristano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che coordina le indagini.