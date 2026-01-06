Un intervento di soccorso si è concluso tragicamente questa sera a Bosa, dove un uomo di 64 anni è stato trovato privo di vita all’interno della propria abitazione.

Secondo quanto comunicato, intorno alle ore 19:00 di oggi, 6 gennaio 2026, la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Macomer è stata allertata a seguito della richiesta di supporto proveniente dall’ambulanza del 118 di Bosa, intervenuta dopo la segnalazione di un familiare: l’uomo non dava notizie di sé da diversi giorni e non rispondeva ai contatti, circostanza che aveva fatto scattare l’allarme.

La squadra dei Vigili del Fuoco è quindi intervenuta per aprire il portone d’ingresso dell’abitazione, situata in via Pietro Delitala, a Bosa. Una volta forzata la porta, all’interno della casa i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118 hanno rinvenuto l’uomo privo di vita. Per lui è stato possibile constatare unicamente il decesso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Macomer per i rilievi di rito, insieme al medico di guardia di Bosa, che ha provveduto a certificare il decesso.