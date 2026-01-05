Cristiano Delrio è il Sardo dell'Anno 2025. A decretarlo è stato il pubblico di Sardegna Live con quasi 50mila voti (record nella storia dell'iniziativa) espressi dal 24 dicembre alla serata di oggi, 5 gennaio. La consegna del premio avverrà nelle prossime settimane in una serata di gala in data e luogo ancora da definire.

Il mattatore delle piazze social di migliaia di sardi si è imposto fin da subito come protagonista di questa edizione del Premio Sardegna Live, conferito dalla nostra redazione a partire dal 2013 e giunto quest'anno alla sua decima edizione. Delrio ha totalizzato il 49,9% delle preferenze.

Solo il duo formato da Beniamino Zuncheddu e Irene Testa (41,9%) ha insidiato Delrio per tutta la durata del concorso. Alla fine, però, i protagonisti dell'importante battaglia civile a difesa delle persone detenute ingiustamente si sono dovuti arrendere alla popolarità del vincitore.

A ruota in classifica la pallavolista Alessia Orro, la conduttrice televisiva Geppi Cucciari, il cantautore EroCaddeo, gli attori Giuseppe Ignazio Loi e Virginia Raffaele, lo scrittore Piergiorgio Pulixi, il comico Alessandro Pili, il calciatore Riyad Idrissi, il sacerdote don Francesco Marruncheddu.

CRISTIANO DELRIO, IL SARDO DELL'ANNO

Il content creator di Scano Montiferro Cristiano Delrio, in arte DrCrist0k, si è imposto in questi mesi come uno dei protagonisti più frizzanti e divertenti del panorama social isolano. Nel corso del 2025 ha totalizzato centinaia di migliaia di interazioni, soprattutto su Instagram e TikTok, con i suoi esilaranti video che ricalcano luoghi comuni e dinamiche paesane della provincia sarda.

Virali i personaggi di sua creazione come la brontolona zia Nanna, il vecchio Giuannantoni e la provocante Gabriellina, che interagiscono con Cristiano in una serie di sketch che hanno fatto divertire un pubblico sempre più ampio.

Il rapporto con la sua community si è evoluto anche grazie alla presenza di Cristiano Delrio nelle piazze della Sardegna, dove ha portato in scena le sue parodie dimostrando di saper affrontare anche gli spettacoli live. Così DrCrist0k ha catturato l’attenzione di bimbi, giovani e adulti grazie al tono leggero e alla capacità di raccontare in chiave umoristica aspetti della cultura sarda contemporanea.

A ZUNCHEDDU E TESTA IL "PREMIO ESEMPLARE DI GIUSTIZIA E CORAGGIO"

Beniamino Zuncheddu e Irene Testa saranno omaggiati da Sardegna Live con il Premio Esemplare di Giustizia e Coraggio. L'ex ergastolano ingiustamente condannato e la garante regionale dei detenuti, nel corso dell'anno appena conclusosi, hanno sostenuto un'importante battaglia civile legata alla proposta di legge di iniziativa popolare che prende il nome proprio da Zuncheddu, la quale intende riformare le tutele per le persone vittime di errori giudiziari in Italia.

La proposta punta a garantire un sostegno economico immediato e automatico a chi viene assolto dopo aver trascorso anni in carcere per un reato che non ha commesso, in attesa del risarcimento statale che – nella legislazione attuale – può richiedere molti anni per essere riconosciuto e liquidato. Dopo la scarcerazione, infatti, Zuncheddu ha denunciato come, nonostante la fine dell’ingiusta detenzione, non abbia ricevuto un sostegno concreto dallo Stato.

PREMI ALLA CARRIERA PER GAVINO LEDDA E FRANCESCO DEMURO

Sardegna Live, oltre a premiare con il voto popolare il personaggio indicato dai lettori, assegna riconoscimenti di prestigio a personalità e storie che rinforzano il valore di appartenenza e orgoglio nei vari ambiti con meriti artistici, sociali, culturali.

Quest'anno la nostra redazione celebrerà lo scrittore Gavino Ledda, autore di Padre padrone, che riceverà il Premio Sardo nella Storia, e il tenore Francesco Demuro, Premio Sardo Per Sempre.