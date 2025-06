Tre pulli di Gheppio sono stati trovati all'interno della sua stalla da un allevatore molto attento all'ambiente a Pranixeddu, una frazione agricola di Siamanna, nel tardo pomeriggio di lunedì 23 giugno.

Per il salvataggio dei tre piccoli rapaci è intervenuta immediatamente una squadra della Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Villaurbana ha portato a termine con successo un'importante missione di salvataggio della fauna selvatica in pericolo.

Appartenenti a una specie protetta fondamentale per l'equilibrio ecologico degli agroecosistemi, i pulli erano caduti accidentalmente dal loro nido nei travi del tetto. Dopo aver verificato che i piccoli gheppi erano in buona salute e in avanzato stato di sviluppo, con le prime penne giovanili già spuntate, è emerso che la permanenza sul posto comportava rischi per la loro incolumità, esposti alla predazione da parte di cani o gatti, o al pericolo di essere calpestati dal bestiame circostante.

La squadra ha recuperato e trasportato i giovani rapaci al Centro di recupero della fauna selvatica "Clinica Due Mari" di Oristano, dove riceveranno le cure e l'assistenza necessarie per completare il loro sviluppo e diventare autonomi. Una volta pronti a volare e a procurarsi il cibo da soli, saranno rilasciati nella natura, garantendo così il loro ritorno nel loro habitat naturale.

Il salvataggio dei giovani gheppi è di vitale importanza per l'ecosistema: questi predatori, nonostante le loro dimensioni ridotte, svolgono un ruolo chiave nel controllo delle popolazioni di roditori e insetti, contribuendo all'equilibrio ecologico, specialmente nelle aree agricole tradizionali.

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale sottolinea l'importanza della collaborazione tra cittadini, operatori agricoli e istituzioni per la tutela della fauna selvatica e ringrazia la comunità locale per la sensibilità dimostrata. Ogni azione, per quanto piccola, può fare la differenza nella salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi del nostro territorio.