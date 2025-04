Paura questa mattina a Oristano per un incidente stradale all’ingresso del parcheggio di un centro commerciale. Intorno alle 11:30, la Sala Operativa del Comando dei Vigili del fuoco ha ricevuto la richiesta di intervento: nello scontro tra due vetture, una delle quali alimentata a GPL, si è rotta una tubazione dell’impianto, provocando una pericolosa fuoriuscita di gas.

All’arrivo sul posto, la squadra ha provveduto immediatamente alla messa in sicurezza dello scenario, riferiscono i Vigili del fuoco. In supporto sono intervenuti anche tecnici specializzati dotati di strumentazioni specifiche per la gestione di emergenze legate al GPL, inviati dalla sede centrale del Comando di Oristano.

Sono state effettuate ulteriori verifiche strumentali per escludere ogni rischio, spiegano i Vigili del fuoco. Sul luogo dell’incidente anche la Polizia di Stato e un'ambulanza del 118, che ha trasportato una persona in ospedale per accertamenti.

L’intervento rapido ha evitato conseguenze più gravi. "La situazione è stata prontamente sotto controllo", sottolineano i soccorritori.