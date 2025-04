Furto sventato nella notte in un supermercato di Cagliari, in via André Marie Ampère. I Carabinieri della Stazione di Pirri hanno arrestato in flagranza un 34enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di furto aggravato.

Durante i servizi di perlustrazione, i militari hanno udito l’allarme del punto vendita e sono intervenuti rapidamente. L'uomo è stato sorpreso mentre cercava di scappare con diversi articoli nascosti negli abiti, raccontano i Carabinieri, e alla vista delle divise ha tentato la fuga, ma è stato rincorso e bloccato poco dopo.

La successiva perquisizione ha permesso di recuperare merce di vario genere, restituita subito al direttore del supermercato. "Siamo grati ai militari per la tempestività", ha commentato la direzione del punto vendita.

L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Stazione di Cagliari-Villanova, in attesa dell’udienza di convalida prevista per domani, lunedì 28 aprile.