Nel tardo pomeriggio di sabato 26 aprile, intorno alle ore 19:50, la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di intervento per un incendio scoppiato in un’abitazione a Paulilatino.

Sul posto è stata tempestivamente inviata la squadra del distaccamento di Abbasanta, che ha provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza i locali coinvolti. L’anziano proprietario dell’abitazione è stato salvato da un vicino prima dell’arrivo dei soccorsi.

Il servizio sanitario, giunto sul luogo con un’ambulanza, ha prestato le prime cure all’uomo, successivamente trasportato in ospedale per accertamenti. In corso le verifiche per chiarire le cause dell’incendio.