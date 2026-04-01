Il sindaco di Bosa, Alfonso Marras, interviene nella discussione sulla riorganizzazione del sistema sanitario regionale, ribadendo la strenua difesa dei servizi esistenti nel territorio: “Sono in corso interlocuzioni continue e costanti con la direzione Asl, con l’obiettivo di affrontare in modo concreto e responsabile le criticità esistenti sul tema della sanità nel nostro territorio”, spiega.

“Rimane alta l’attenzione verso la situazione dell’ospedale, considerata una priorità assoluta per la tutela del diritto alla salute dei cittadini. Le istituzioni coinvolte ribadiscono la piena volontà di collaborare in maniera sinergica, mettendo al centro il dialogo e il confronto costruttivo. L’impegno comune è quello di individuare e attuare le soluzioni migliori, efficaci e sostenibili, nell’interesse della comunità”.

Da questo presupposti parte la ferma presa di posizione: “È chiaro che non accetteremo alcun ridimensionamento né tagli ai servizi esistenti, ritenuti fondamentali per garantire adeguati livelli di assistenza alla popolazione. Il nostro territorio è inoltre classificato come zona disagiata, durante il periodo estivo si registra un considerevole aumento della popolazione, elemento che rende ancora più necessario il mantenimento e il potenziamento dei servizi sanitari” precisa il primo cittadino.

“Si accoglie favorevolmente la nascita dell’ospedale di comunità, considerata un’opportunità importante per rafforzare l’offerta sanitaria territoriale e rispondere in modo più efficace ai bisogni dei cittadini”, conclude Marras.