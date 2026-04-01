Un uomo di 51 anni, residente a Quartu Sant’Elena, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile nell’ambito di specifici servizi antidroga nell’hinterland cagliaritano. Il 51enne è stato fermato durante un controllo mentre si trovava alla guida del proprio furgone. All’interno del veicolo, i poliziotti hanno rinvenuto circa 5 grammi di marijuana e oltre 12 grammi di hashish.

A seguito del primo ritrovamento, la perquisizione è stata estesa anche alle due abitazioni nella disponibilità dell’uomo. Qui gli agenti hanno sequestrato ulteriori 82 grammi di marijuana.

Tutto lo stupefacente è stato posto sotto sequestro. Su disposizione del pubblico ministero di turno, l’uomo è stato arrestato e sottoposto a giudizio con rito direttissimo nella mattinata odierna. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.