I Vigili del Fuoco di Abbasanta sono intervenuti questa mattina a San Leonardo de Siete Fuentes, frazione di Santu Lussurgiu nell'Oristanese, per rimuovere diversi alberi finiti sulla carreggiata dopo il maltempo. L’operazione più complessa si è svolta in via dell’Agrifoglio, nel cuore del Borgo, dove un grande leccio crollato impediva il passaggio ai residenti.

Altri interventi hanno riguardato la SP20, dove ulteriori piante abbattute dalla forte nevicata della notte hanno richiesto il taglio e la messa in sicurezza dell’area per ripristinare la viabilità.