Ad Atzara la tappa di Autunno in Barbagia procede senza interruzioni. La neve caduta nella notte aveva inizialmente generato preoccupazione e fatto temere un possibile stop della manifestazione, ma con il passare delle ore il quadro è cambiato radicalmente: il cielo si è aperto, è tornato il sole e il paese sta accogliendo visitatori e curiosi in un clima sereno.

Come fa sapere il sindaco Alessandro Corona, raggiunto telefonicamente da Sardegna live, la macchina organizzativa non ha mai interrotto il proprio lavoro. Nonostante l’iniziale incertezza dovuta alle condizioni meteo, la comunità e i visitatori stanno vivendo pienamente la giornata, tra artigianato, degustazioni, tradizioni e appuntamenti culturali che animano le vie del centro storico.

Autunno in Barbagia ad Atzara prosegue dunque secondo calendario, con una buona affluenza e condizioni meteorologiche che permettono lo svolgimento di tutte le attività previste.