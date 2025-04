Si è chiuso con una richiesta di condanna il processo a Nuoro nei confronti di Roberta Barabino, ex amministratrice di sostegno di Oliena, e del marito Antonio Francesco Coinu.

I pm hanno chiesto 7 anni e 6 mesi per Barabino, accusata di peculato e autoriciclaggio perché avrebbe svuotato i conti degli assistiti per scopi personali; e 4 anni e 6 mesi per Coinu, imputato di riciclaggio.

Secondo l'accusa, Barabino avrebbe sottratto circa 540mila euro a soggetti anziani e fragili affidati alla sua tutela, utilizzando il denaro per acquisti immobiliari, cure dentistiche e altre spese personali. L'udienza per le difese è prevista per il 17 giugno, mentre la sentenza sarà emessa il 15 luglio.