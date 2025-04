Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso di proposte per la riqualificazione dell'ex carcere di Oristano è stato prorogato fino al 24 giugno 2025, come comunicato dall'Agenzia del Demanio.

Situato in una posizione strategica della città, l'edificio di Piazza Manno sarà trasformato nella nuova sede della Prefettura, con spazi museali accessibili al pubblico. Questo progetto rappresenta un passo importante per valorizzare un'area di grande interesse storico-artistico, con un'ampiezza di circa 7.800 mq.

Il trasferimento della Prefettura nell'ex carcere permetterà allo Stato di ridurre la spesa pubblica, risparmiando circa 248mila euro all'anno rispetto alla locazione passiva di via Beatrice d'Arborea.

I partecipanti al concorso dovranno sviluppare un piano dettagliato per l'intera area, includendo la distribuzione degli uffici, gli spazi speciali, gli archivi e altri ambienti necessari. Inoltre, dovranno proporre un nuovo utilizzo per l'edificio degli ex alloggi di servizio, valutandone la trasformazione o la demolizione. Sarà importante individuare uno spazio all'interno dell'ex ala detentiva per un memoriale e potranno essere aggiunte nuove strutture.

Le corti esterne dovranno essere riconfigurate per includere spazi pubblici e integrarsi con la piazza e la viabilità circostante. Il costo massimo dell'intervento è fissato a 22,5 milioni di euro.