Trump e Zelensky hanno avuto un incontro a margine del funerale del Papa. Un faccia a faccia definito "molto produttivo" dal direttore della comunicazione della Casa Bianca, Steven Cheung.

Trump e Zelensky "si sono incontrati privatamente oggi e hanno avuto una discussione molto produttiva" ha riferito Cheung.

I due leader hanno presenziato alle esequie di Papa Francesco presso la Basilica di San Pietro dove hanno reso omaggio entrambi, in rapida successione, al feretro di Papa Francesco prima dell'inizio del funerale sul sagrato.

Prima della messa, i due si sono incontrati confrontandosi per qualche minuto per la prima volta dopo la clamorosa rottura consumatasi alcune settimane fa in mondovisione.

Secondo quanto emerge, i due avrebbero trovato l'accordo per un nuovo incontro nelle prossime settimane. Il New York Time parla della presentazione di una controproposta ucraina per il cessate il fuoco. Il presidente Usa avrebbe incontrato e salutato con una stretta di mano anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, stemperando le tensioni interne all'Occidente degli ultimi tempi.