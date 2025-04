Ancora qualche mese di attesa e la strada statale dcn 131 tra Nuoro e Olbia dirà addio alla maggior parte dei cantieri e alle relative deviazioni o corsie ridotte. Il ritorno alla normalità sarà accompagnato da standard di sicurezza più elevati rispetto al passato. Secondo l'Anas, molti lavori saranno completati entro l'estate, una notizia molto attesa in previsione del picco turistico che porta migliaia di veicoli su quel tratto di strada. L'investimento effettuato è notevole, superando i 200 milioni di euro, ma promette di offrire agli automobilisti un percorso rinnovato e soprattutto più sicuro nei punti critici. Attualmente, due interventi sono ancora in corso: riguardano la galleria S'iscala a Budoni e quella San Francesco a Siniscola, entrambe vicine al termine dei lavori, previsto a maggio per la prima e a ottobre per la seconda. Anche a Nuoro Marreri si registrano progressi, con interventi in corso per il consolidamento e il restauro di 12 viadotti. A eccezione del 'viadotto C' al km 53, tutti sono completati o in fase di conclusione entro l'estate.

Infine, l'ultimo intervento riguarda il completo risanamento del viadotto 'Sos Puttos', situato al km 66,800 nel comune di Dorgali, con lavori in corso per garantirne la piena funzionalità.