Allarme incendi nelle campagne della Planargia, dove il Corpo Forestale è impegnato per contenere un fronte di fuoco sviluppatosi nelle campagne di Suni. Il rogo si è acceso nell'area rurale circostante la località Nuraghe Simmamaro, minacciando la vegetazione e i terreni limitrofi.

Per contrastare la rapida avanzata delle fiamme e supportare il personale a terra, la sala operativa ha disposto l'impiego immediato dell'elicottero proveniente dalla base operativa di Fenosu, a cui si è aggiunto in rinforzo un secondo elicottero decollato dalla base di Bosa.

Sul posto il coordinamento dei lanci dal cielo è affidato al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) appartenente alla Stazione forestale di Bosa.