Alba di terrore sulle rive del lago di Garda: un violento incendio è divampato poco prima delle 6 di questa mattina all'interno del rinomato campeggio «Bella Italia» a Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno avvolto e distrutto una ventina di strutture ricettive tra casette mobili, bungalow e alcune roulotte mentre il complesso ospitava centinaia di turisti.

Il bilancio conta 24 persone soccorse e prese in carico dal personale del Suem 118, intervenuto in forze con sei mezzi di soccorso: un ferito è stato ricoverato d'urgenza in codice rosso, sette si trovano in codice giallo, mentre altri sedici hanno riportato conseguenze più lievi (codice verde). I pazienti assistiti sono stati smistati all'ospedale di Peschiera del Garda, mentre gli altri presidi dell'area gardesana e veronese sono stati posti in preallarme per fronteggiare eventuali ulteriori intossicati o ustionati.

Sul posto hanno operato venti Vigili del fuoco con cinque automezzi, supportati nelle primissime fasi dell'emergenza da un provvidenziale intervento spontaneo: quattro Vigili del fuoco tedeschi della cittadina di Dietzenbach, in vacanza nella struttura dal giorno prima, si sono accorti del rogo e sono intervenuti immediatamente a supporto.

“Un ringraziamento particolare va ai Vigili del Fuoco di Verona, agli operatori del Suem 118 e a tutti i soccorritori intervenuti – ha scritto l’ex presidente della Regione Veneto, Luca Zaia – Desidero ringraziare anche i quattro Vigili del Fuoco tedeschi di Dietzenbach, in Germania, che si trovavano da ieri in vacanza nel campeggio e che, accortisi dell’incendio, sono intervenuti immediatamente dando una mano a domare le fiamme in attesa dell’arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco. Un gesto di ﻿grande prontezza, senso del dovere e solidarietà”.