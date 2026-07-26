Paura, questa mattina, a Villaurbana per un incendio divampato all'interno di un’abitazione. L’allarme alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Oristano è arrivato intorno a mezzogiorno e sul posto è stata inviata una squadra operativa affiancata da un'autobotte di supporto giunta d'urgenza dalla sede centrale di Oristano.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di domare le fiamme e di mettere in sicurezza l’intera area interessata. L’incendio ha coinvolto completamente il locale cucina, evitando tuttavia la propagazione agli altri ambienti dell’abitazione.

Fortunatamente non si registrano persone ferite o intossicate. Le complesse operazioni di spegnimento e bonifica dei locali si sono concluse dopo circa un'ora.