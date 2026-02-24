La Asl Ogliastra punta sulla sinergia con il Terzo settore per rispondere in modo sempre più efficace ed evoluto ai bisogni socio-sanitari della popolazione. L’Azienda ha pubblicato un avviso per la creazione di un elenco aperto di enti del Terzo settore qualificati, con l’obiettivo di costruire percorsi condivisi di salute e assistenza. Per illustrare questa importante iniziativa e coinvolgere attivamente le realtà presenti sul territorio, la Direzione aziendale ha convocato un incontro informativo per mercoledì 11 marzo alle ore 16.30, nella sede del Centro di Salute Mentale di Tortolì, a cui tutte le associazioni sono invitate a partecipare.

«Gli enti del Terzo settore sono soggetti portatori di una conoscenza profonda e radicata del nostro territorio - spiega Andrea Fabbo, direttore generale della Asl Ogliastra - per questo invitiamo caldamente tutte le associazioni a fare domanda per l’iscrizione all'elenco aziendale e a partecipare all’incontro che abbiamo programmato: solo attraverso un confronto costante e una progettazione condivisa, potremo disegnare risposte che siano davvero a misura dei bisogni dei cittadini ogliastrini». L’obiettivo primario di questa iniziativa è instaurare relazioni istituzionali solide tra Asl ed enti del Terzo settore per il perseguimento di traguardi legati al soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari della cittadinanza e all’implementazione di percorsi di auto-mutuo aiuto, di formazione e promozione della salute.

Le modalità operative prevedono strumenti quali la co-programmazione e la co-progettazione. Attraverso queste forme di partenariato, la Asl intende raccogliere le proposte di associazioni e cittadini per rilevare i bisogni reali e promuovere il lavoro di comunità. Gli ambiti di intervento spaziano dal sostegno all’accesso ai servizi residenziali e domiciliari, alla promozione della partecipazione attiva dei beneficiari. «La sfida delle politiche sociosanitarie passa attraverso uno scambio concreto tra l’Azienda e gli stakeholder del territorio - osserva Lorena Paola Urrai, direttrice dei servizi sociosanitari della Asl Ogliastra - coinvolgere gli Ets permette di implementare la rete di collaborazioni per realizzare nuovi servizi. Ad esempio, può essere utile per la creazione di attività accessorie, come l’accompagnamento ai luoghi di cura o il supporto domiciliare, aiutando i pazienti a fare la spesa o a preparare il pranzo».

Per essere inclusi nella rete di collaborazione, gli enti interessati devono presentare domanda di iscrizione all’Elenco, seguendo le modalità indicate nella modulistica pubblicata sul istituzionale della Asl www.aslogliastra.it. Le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo mail affari.generali@aslogliastra.it.