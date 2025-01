"Il reparto di Cardiologia dell’ospedale N.S. della Mercede di Lanusei ha sempre garantito le visite pre-operatorie in maniera puntuale ed efficiente, consentendo il normale svolgimento dell’attività chirurgica". A sottolinearlo è l'Asl Ogliastra, in risposta alle voci circolate sulla presunta inefficienza di tale percorso.

L'Asl Ogliastra ribadisce l'efficacia del reparto

"Nel 2024 - si legge in un'apposita nota stampa - sono state effettuate dal reparto oltre 2000 valutazioni cardiologiche per i pazienti che necessitavano o hanno subito interventi chirurgici. L’apertura dell’ambulatorio con due medici cardiologi a supporto del percorso pre-operatorio, va vista in un’ottica di rafforzamento del servizio già assicurato dal reparto".

Potenziamento del servizio cardiologico

L'Asl Ogliastra continua e precisa: "Il piano operativo per la gestione degli ambulatori pre-intervento è un servizio attivo nel nostro ospedale già da due anni – precisano dalla Asl Ogliastra – ed è uno strumento che ha come obiettivo il rafforzamento del reparto di Cardiologia, attraverso la disponibilità e il coinvolgimento di due specialisti ambulatoriali cardiologi, operativi due volte alla settimana. Grazie a questo servizio, organizzato con la collaborazione del reparto di Anestesia e Rianimazione - concludono dall'azienda socio-sanitaria ogliastrina - viene favorito lo svolgimento degli interventi programmabili".