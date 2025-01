Oggi, alle ore 9:50 circa, l'elicottero Drago 144 del Reparto Volo della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Sardegna è stato chiamato in azione a "Rentulu", nel territorio di Gadoni, per salvare un cane intrappolato in un canale.

Grazie agli specialisti del Nucleo SAF che sono stati trasportati sul posto tramite verricello, il cane è stato recuperato sano e salvo e restituito al suo proprietario.

Lo stesso elicottero Drago 144 è intervenuto ieri per recuperare il corpo senza vita di un uomo, in supporto alla squadra 8A del Distaccamento dei vigili del Fuoco di Lanusei. L'intervento dell'elicottero è stato cruciale per recuperare la salma che si trovava in un luogo difficile da raggiungere a piedi.