Le Procure di Nuoro e Lanusei hanno ricevuto un importante sostegno per affrontare la carenza di personale negli uffici giudiziari. Grazie alla firma di una convenzione tra Regione Sardegna e Ministero della Giustizia, è stata individuata una soluzione per fronteggiare questa emergenza.

Dopo incontri tra diverse istituzioni e rappresentanti locali, si è deciso di utilizzare le graduatorie regionali dell'agenzia Laore per reclutare personale qualificato, come amministrativi, autisti e altro personale necessario. Questa iniziativa mira a garantire il corretto funzionamento degli uffici giudiziari e a favorire l'assunzione di nuove risorse dal territorio, generando un impatto sociale positivo. Grazie a questa collaborazione, si prevede di assicurare un adeguato supporto ai tribunali e alle procure, consentendo l'assunzione di personale tramite contratti a tempo pieno, determinati o indeterminati.

I rappresentanti degli uffici ministeriali si sono impegnati a definire i dettagli per avviare le assunzioni, confermando il 18 ottobre la necessità di 21 istruttori amministrativi di categoria C. La firma della convenzione tra Regione e Ministero, avvenuta il 23 dicembre, consente finalmente di procedere con le assunzioni necessarie per garantire il regolare svolgimento delle attività giudiziarie.