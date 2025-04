Dopo Ilbono e Loceri, anche Bari Sardo si stringe attorno alla memoria di Marco Mameli, il giovane 22enne di Ilbono ucciso a coltellate nella notte del 1° marzo in via Santa Cecilia, proprio a Bari Sardo. Mercoledì 30 aprile, alle 19:30, una fiaccolata partirà da piazza della Chiesa per attraversare il cuore del paese, in un cammino silenzioso, ma determinato contro la violenza e l’ingiustizia.

La famiglia di Marco non si rassegna. Da quel maledetto giorno, ogni alba è un conto alla rovescia fatto di dolore, domande e assenza. “Vogliamo un nome. Vogliamo la verità”, ripetono i genitori, gli amici, i parenti. E Bari Sardo risponde, raccogliendo l’appello a non restare in silenzio, a non dimenticare, a chiedere giustizia per un ragazzo strappato alla vita senza un perché.

L’iniziativa vuole essere un messaggio forte: nessuno merita di morire così, e nessuno deve sentirsi solo nel cercare giustizia. La comunità si prepara a camminare unita, con una luce in mano e Marco nel cuore, per dire no alla violenza e all’indifferenza.