Il sindacato UGL Nuoro, tramite i suoi rappresentanti sindacali e il Segretario Territoriale Simone Testoni, ha dichiarato lo stato di agitazione per i dipendenti dell’Università di Nuoro, i quali versano da tempo in condizioni precarie.

La situazione attuale è insostenibile e richiede un intervento immediato da parte delle autorità competenti per risolvere la questione in corso. "Chiediamo con urgenza un incontro con il Prefetto di Nuoro per esporre la problematica e trovare una soluzione che salvaguardi i diritti dei lavoratori e il futuro dell’università", afferma Simone Testoni, dirigente sindacale UGL.

"Abbiamo fiducia nelle istituzioni, ma è essenziale agire prontamente aprendo tavoli istituzionali. La città di Nuoro non può permettersi di perdere la sua istituzione universitaria, essenziale per il territorio e le generazioni future." L’UGL Nuoro ribadisce l'importanza di interventi concreti per assicurare stabilità e dignità ai dipendenti, evidenziando il ruolo chiave dell’Ateneo nello sviluppo socio-economico della provincia.