Un ago è stato trovato in un piatto di carne servito nella mensa universitaria di via Trentino a Cagliari, come riportato dai membri di NextUniCa in un post sui social.

Gli studenti hanno evidenziato che solo per un colpo di fortuna lo studente ha individuato l'ago prima di ingerirlo. NextUniCa ha sottolineato l'importanza che le mense universitarie siano luoghi sicuri e privi di pericoli alimentari o di sicurezza. Hanno annunciato di presentare una richiesta all'Ersu per maggiori dettagli sulle procedure di controllo dei cibi serviti e si stanno preparando a raccogliere segnalazioni dagli studenti riguardo alla sicurezza degli edifici circostanti.

Invitano gli studenti a segnalare qualsiasi problema riscontrato.