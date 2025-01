Il mese di Gennaio sta volgendo al termine con un po' di schiarite dopo la recente perturbazione che ha colpito l'Italia. Secondo le previsioni, oggi sono attesi alcuni piovaschi al Centro, soprattutto tra Toscana e Lazio, mentre al Sud si prevedono acquazzoni che si diffonderanno gradualmente dalla Sicilia verso il resto del meridione fino a sera, mentre i mari rimarranno agitati.

Lorenzo Tedici, meteorologo di www.iLMeteo.it, conferma che la situazione migliorerà al Nord, nonostante la presenza di nubi basse e nebbie nella pianura padana. "In un contesto ancora instabile", afferma Tedici, "le temperature scenderanno, ma rimarranno al di sopra della media stagionale anche durante i Giorni della Merla, ossia il 29-30-31 gennaio". Giovedì e venerdì saranno giornate di transizione con fenomeni sporadici nel Nordovest e in Sardegna.

Il weekend si prospetta più movimentato, con una perturbazione che porterà piogge abbondanti in Sardegna, Sicilia e nelle regioni nordoccidentali, con neve prevista a quote di 1000 metri. Domenica 2 febbraio, per la Santa Candelora, sono previste precipitazioni diffuse nel Sud e localmente anche tra Basso Lazio, Molise e Abruzzo. Le temperature saliranno al Nord grazie a schiarite più ampie, mentre al Sud si avvertirà un clima autunnale con temperature in diminuzione fino a 12-13°C; in alcuni momenti farà più caldo al Nord che al Sud.

Le previsioni di Arpas Sardegna

Previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 29 gennaio: cielo irregolarmente nuvoloso con schiarite nelle ore centrali della giornata. Temperature in calo, moderato o localmente sensibile nei valori minimi.

Venti prevalentemente deboli dai quadranti occidentali in rinforzo nelle ore centrali della giornata. Localmente forti da Ovest sulle coste settentrionali della Gallura sino al primo pomeriggio.

Mari molto mossi sul settore occidentale, mossi altrove.

Previsioni per la giornata di domani, giovedì 30 gennaio: cielo generalmente nuvoloso. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali tendenti alla variabilità dalla serata. Mari molto mossi sul settore occidentale, mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi: la giornata di venerdì sarà caratterizzata da generalmente nuvoloso. Per sabato si prevede un aumento della nuvolosità con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati sul settore orientale. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni venerdì, mentre subiranno una leggera diminuzione il giorno seguente. I venti soffieranno deboli prevalentemente variabili tendenti a disporsi dai quadranti orientali e al rinforzo nella giornata di sabato. I mari saranno generalmente mossi con moto ondoso in aumento nella giornata di sabato.