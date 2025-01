Il Questore di Cagliari ha deciso oggi di chiudere temporaneamente un mini market situato nel quartiere Marina per un periodo di 5 giorni, in base all'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Questa disposizione consente al Questore di intervenire precauzionalmente per evitare situazioni pericolose per i cittadini. La decisione è stata presa dopo un'intensa operazione di sicurezza pubblica nel quartiere Marina, condotta in collaborazione con Carabinieri e Polizia Locale, per affrontare le possibili problematiche legate alla movida nel centro città.

Durante un controllo della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, è emerso che nel mini market erano state vendute bevande alcoliche a dei minori, violando così la legge che vieta la vendita di alcolici ai minori di 18 anni. Secondo la legge vigente, chiunque venda alcolici è tenuto a richiedere un documento di identità all'acquirente per verificare la maggiore età. Poiché il proprietario del negozio aveva già precedentemente violato questa normativa e subito sanzioni amministrative, la chiusura temporanea è stata ritenuta necessaria per garantire il rispetto delle regole.