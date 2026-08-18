Un consistente rinforzo di organico per potenziare la vigilanza economica e la sicurezza sul territorio nel momento di massimo afflusso turistico. Nell’ambito del piano nazionale di intensificazione dei servizi estivi, trenta allievi marescialli della Guardia di Finanza, appartenenti al 96° corso “Brennero III” della Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila, sono stati assegnati ai reparti operativi dipendenti dal Comando Provinciale di Cagliari per svolgere un tirocinio pratico di due settimane.

L'innesto dei giovani finanzieri, attualmente al secondo anno del loro percorso di studi, ha permesso di completare a pieno regime il dispositivo di vigilanza programmato dal Corpo per la stagione estiva, periodo che vede l'intera area metropolitana e la provincia cagliaritana interessate da un massiccio incremento di visitatori, eventi e manifestazioni.

Le nuove leve hanno fornito un concreto supporto operativo nelle quotidiane attività di contrasto all'evasione fiscale, all'impiego di manodopera irregolare, all'abusivismo commerciale e alla vendita di merci contraffatte, oltre a concorrere nei servizi di controllo del territorio e nel presidio dell'ordine e della sicurezza pubblica.