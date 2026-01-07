Momenti di paura durante la mattinata di oggi, mercoledì 7 gennaio, a Scafati, provincia di Salerno, dove un bambino di soli 13 mesi sarebbe stato aggredito dal pitbull di famiglia che lo avrebbe morso a una guancia. La notizia è stata riportata da Tg Com 2.

Come informa il quotidiano, il piccolo è stato portato d'urgenza all'ospedale dove i medici avrebbero dichiarato che fortunatamente non è in pericolo di vita. Il cane è stato affidato al servizio sanitario della Asl territoriale e le autorità stanno investigando sull'incidente per capire il motivo dell'aggressione nei confronti del bambino.



