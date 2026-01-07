La Protezione Civile regionale ha emesso oggi, mercoledì 7 gennaio, un avviso di allerta per rischio neve, valido dalle 14:00 fino alle 23:59 per l'Iglesiente, Campidano, Tirso, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Gallura e Logudoro.

"A partire dalle prime ore di oggi - si legge nel bollettino - si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, che potranno assumere carattere nevoso a partire dai 400 metri nella prima parte della giornata. Le nevicate potranno localmente e temporaneamente interessare quote inferiori nel corso di precipitazioni più intense, specie sul settore settentrionale. Nel corso della giornata lo zero termico salirà gradualmente e con esso la quota delle nevicate. Contestualmente si avranno localmente basse temperature e formazioni di ghiaccio al suolo, nelle zone interne".