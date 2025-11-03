Un episodio sconvolgente a Milano durante il pomeriggio di sabato, quando un uomo di 43 anni, secondo diverse testimonianze visibilmente ubriaco, avrebbe aggredito la sua ex compagna davanti alle loro due figliolette di 5 e 9 anni, lasciando i presenti attoniti.

L'episodio, riportato da TG Com 24, si è verificato all'interno di un centro commerciale: secondo quanto riferito dalle autorità, l'uomo, cittadino italiano con precedenti penali, avrebbe perso il controllo al momento dell'incontro con la donna di 32 anni, mentre questa stava facendo la spesa insieme alle bambine. In preda alla furia, l'avrebbe attaccata con violenza con calci e pugni in pieno volto, ignorando completamente la presenza delle figlie e dei numerosi spettatori presenti.



I passanti sono intervenuti prontamente per proteggere la vittima e hanno chiamato la polizia, mentre l'aggressore si sarebbe allontanato con disinvoltura. La Polizia lo ha individuato poco dopo in un bar mentre faceva aperitivo.



L'uomo è stato immediatamente arrestato con le accuse di stalking e lesioni personali, mentre la donna è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie, e le bambine sono state temporaneamente affidate ai servizi sociali.