Gli interventi di Poste Italiane nella provincia di Nuoro continuano, portando l'Azienda sempre più vicina al traguardo del 2030 "zero emissioni nette di anidride carbonica". Negli ultimi giorni, è stata completata infatti l'installazione di un nuovo impianto fotovoltaico sul tetto dell'ufficio postale situato in via Badu e rivu a Oliena.

Questo sistema è in grado di produrre una potenza complessiva di 7 KW, con una previsione di generare circa 10.000 kWh di energia all'anno. Ciò comporterà un risparmio di circa 5 tonnellate di anidride carbonica emessa annualmente.

L'introduzione del sistema fotovoltaico a Oliena fa parte di un progetto più ampio di Poste Italiane, che prevede l'installazione di impianti con una potenza media di circa 50kWp, per un totale di circa 19MWp. Questo intervento si concentrerà su siti di medie e grandi dimensioni, tra cui uffici postali, sedi direzionali e centri di meccanizzazione postale. I pannelli solari installati da Poste Italiane sono progettati su misura per ciascun impianto, tenendo conto delle dimensioni degli edifici e delle specifiche tecniche.