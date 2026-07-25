La comunità di Orotelli è ripiegata in un dolore profondo per la tragica e prematura scomparsa di Fabrizio Pittalis, il giovane operaio di appena 18 anni che ha perso la vita nella giornata di venerdì 24 luglio in un drammatico incidente sul lavoro avvenuto nell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti di S'Infurcau, nel territorio di Oniferi.

A farsi interprete del sentimento di sconcerto e cordoglio che unisce l'intero paese è stata la Pro Loco di Orotelli, che ha affidato ai propri canali social un toccante e accorato messaggio di addio dedicato a Fabrizio, conosciuto e affettuosamente chiamato da tutti "Bicio".

“La morte di un giovane di appena 18 anni è un’esperienza devastante, un colpo impossibile da accettare”, si legge nel post diffuso dall'associazione. Un ricordo struggente che ripercorre le speranze spezzate di una giovane vita: “La vita di Fabrizio era solo all'inizio, aveva ancora tanti sogni da realizzare, avventure da vivere e legami da stringere. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile, un senso di ingiustizia che pesa sul cuore di chi lo ha conosciuto”.

Nel messaggio traspare tutta l'incredulità e lo sgomento per un tragico destino giunto troppo presto: “È difficile comprendere come il destino possa essere così crudele, portando via una vita piena di promesse e di potenzialità. Ogni ricordo, ogni risata condivisa, ora diventa un dolce e amaro richiamo a ciò che avremmo voluto vedere crescere e fiorire”. Riflessioni che toccano nel profondo la comunità, chiamata a fare i conti con un dolore senza spiegazioni: “Ci ritroviamo a chiederci come sia possibile che un giovane, con tutto il suo futuro davanti, debba affrontare una fine così prematura. Questo ci costringe a confrontarci con la fragilità della vita e con la crudele realtà”.

La Pro Loco ha voluto poi stringersi attorno alla famiglia del diciottenne in un abbraccio corale: “Ci uniamo nel lutto ai genitori, ai fratelli, a tutti i familiari e amici, cercando di portare conforto, ma il dolore rimane un costante promemoria della perdita. È un viaggio difficile, in cui l'accettazione sembra un traguardo lontano, ma è attraverso il ricordo e l'amore che possiamo onorare Fabrizio e trovare un senso di pace», conclude il messaggio, prima di un’ultima commossa preghiera: «Prega per tutti Bicio”.

In segno di partecipazione e profondo rispetto per la tragedia, il sindaco di Orotelli, Tonino Bosu, ha proclamato il lutto cittadino tramite un'apposita ordinanza per la giornata di oggi, sabato 25 luglio, in coincidenza con le esequie. L'ultimo saluto a Fabrizio Pittalis sarà celebrato alle ore 18 presso la Chiesa Parrocchiale dello Spirito Santo.