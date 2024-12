Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi preventivi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Iglesias e quelli delle Stazioni di Uta e San Sperate, hanno concluso nella notte un servizio straordinario che ha portato a diverse denunce e sanzioni.

In particolare, un giovane operaio di 26 anni, residente a Decimomannu, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, dopo essere stato trovato in possesso di 30 grammi di marijuana durante una perquisizione personale e veicolare. Sempre nello stesso contesto, un uomo di 46 anni, residente a Villacidro, è stato deferito per porto abusivo di armi, in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 8 centimetri.

Per violazioni al Codice della Strada, sono stati sanzionati due giovani, rispettivamente di 24 e 23 anni, sorpresi alla guida di autovetture prive della prevista copertura assicurativa RCA e senza patente di guida, mai conseguita. In uno dei casi, è stata rilevata la reiterazione della violazione nel biennio. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati amministrativamente ai fini della confisca. Inoltre, un altro conducente, un operaio di 23 anni residente a Iglesias, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico pari a 0,61 g/l, e la sua patente è stata ritirata.

Durante l’intera operazione sono stati controllati 49 individui, di cui 12 risultati già noti alle forze di polizia, 41 veicoli e 24 esercizi commerciali. L’Autorità Giudiziaria e Amministrativa sono state informate dalle unità operative coinvolte. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni competenti proseguiranno con i controlli per garantire la sicurezza sul territorio.