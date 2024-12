Intorno alle 3:30 di questa mattina, i Vigili del Fuoco di Arzachena sono stati chiamati a intervenire sulla strada SP38, poco prima della rotonda che porta a Calangianus, nel comune di Sant'Antonio di Gallura, a seguito di un incidente stradale.

Un'auto con tre giovani a bordo è uscita di strada per motivi ancora da chiarire, superando un ponte e finendo nel torrente sottostante. Il personale del servizio medico di emergenza del 118 è arrivato sul posto con quattro ambulanze e ha trasportato i ragazzi, fortunatamente usciti autonomamente dal veicolo, al pronto soccorso per controlli.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l'auto e l'area circostante, mentre i Carabinieri di Tempio Pausania erano presenti per coordinare la situazione.