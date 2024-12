Durante la notte, i Carabinieri della Stazione di Sinnai, insieme ai colleghi di Quartu Sant’Elena e Sestu, alla Sezione Radiomobile e al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari, hanno condotto un'operazione coordinata di controllo del territorio, il cui focus è stato sulle attività commerciali e sulle principali strade cittadine.

I controlli hanno interessato diversi bar, incluso quelli nella zona industriale di Luceri, senza riscontrare problemi igienico-sanitari. Durante l'operazione sono stati controllati 23 veicoli e 39 persone, con due individui segnalati alla Prefettura per uso di droghe. Un 21enne di Cagliari è stato trovato con hashish e semi di marijuana, mentre un 28enne di Selargius aveva della marijuana con sé.

Inoltre, sono state riscontrate violazioni delle misure cautelari da parte di due soggetti agli arresti domiciliari. Un uomo di 43 anni di Sestu è stato deferito in stato di libertà per non essere stato trovato al domicilio previsto, mentre una donna di 59 anni di Quartu Sant’Elena è stata rintracciata fuori dalla sua residenza controllata.

Tutte le infrazioni sono state segnalate all'Autorità Giudiziaria competente, che è stata informata dai Carabinieri sui dettagli dell'operazione in corso. Questa attività rientra nell'impegno dell'Arma dei Carabinieri per assicurare legalità e sicurezza sul territorio.