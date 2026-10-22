Grande partecipazione all'evento organizzato presso l'Ospedale San Francesco di Nuoro in occasione della Giornata Mondiale dell'Osteoporosi.

Per il ventunesimo anno consecutivo, si è tenuto il consueto evento dedicato alla prevenzione, promosso dall'Ambulatorio per le Malattie Osteometaboliche dell'U.O. di Geriatria, che da oltre trent'anni rappresenta un punto di riferimento per la diagnosi e il trattamento dell'osteoporosi nella zona di Nuoro e nella Sardegna centrale.

La dottoressa Monica Bussa, Responsabile dell'Ambulatorio, insieme alla dottoressa Marina Capelli e alle infermiere Paola Piredda e Alessandra Soro, hanno offerto screening gratuito a 84 individui, sia donne che uomini.

Il percorso prevedeva un primo step con l'esame ultrasonografico del calcagno e una visita specialistica. Circa il 18% dei partecipanti ha mostrato un rischio significativo di frattura ed è stato inserito nella seconda fase dello studio, che include la densitometria ossea DEXA, considerata il metodo diagnostico di riferimento per l'osteoporosi, seguita da ulteriori valutazioni specialistiche.

"L'osteoporosi è una patologia silenziosa, che spesso viene diagnosticata solo dopo un evento fratturativo. Il dato emerso quest'anno conferma l'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce - sottolineano congiuntamente le dottoresse Bussa e Capelli - Il nostro obiettivo non è soltanto individuare le persone a rischio, ma accompagnarle lungo un percorso diagnostico completo, fino alla definizione, quando necessaria, di una terapia personalizzata. È proprio questa continuità tra screening, diagnosi e cura a rendere realmente efficace la prevenzione".

L'iniziativa si distingue proprio per questo: non si limita a una valutazione occasionale, ma offre alle persone a rischio un percorso strutturato di approfondimento diagnostico e presa in carico specialistica, contribuendo concretamente alla prevenzione delle fratture da fragilità e al miglioramento della qualità della vita.

L'ampia adesione conferma il valore dell'impegno pluridecennale dell'équipe dell'Ambulatorio per le Malattie Osteometaboliche nella tutela della salute delle ossa.