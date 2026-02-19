La Camera di Commercio di Nuoro sta promuovendo il Festival Sport ACT, un evento che mira a valorizzare lo sport come strumento per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio. Quest'iniziativa, programmata a Nuoro per domenica 22 febbraio, fa parte del progetto europeo SPORT ACT, finanziato dal Programma Interreg Italia–Francia Marittimo 2021–2027. L'obiettivo è sfruttare lo sport come motore per favorire la crescita di attività imprenditoriali, la creazione di nuove competenze e opportunità lavorative, la promozione turistica e la rigenerazione economica e sociale delle aree coinvolte.SPORT ACT si impegna a costruire un'area transfrontaliera marittima Italia–Francia più competitiva e coesa, incoraggiando la collaborazione tra cittadini, associazioni, centri di ricerca e imprese per sviluppare ecosistemi sportivi innovativi e sostenibili. Il Festival segue il Forum Sport ACT tenutosi l'11 dicembre presso la Camera di Commercio di Nuoro, e rappresenta un momento di coinvolgimento e attivazione per la comunità.La Camera di Commercio di Nuoro collabora con diversi partner per questo progetto, tra cui ANCI Toscana, ANCI Liguria, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, UISP – Unione Italiana Sport per Tutti, Comune di Alghero, Chambre de Commerce et d’Industrie du Var e Communauté d’Agglomération Pays Ajaccien.Il Presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Agostino Cicalò, afferma: "Con il Festival Sport ACT vogliamo trasmettere un messaggio chiaro: lo sport significa benessere, inclusione e opportunità di crescita. Iniziative come questa rafforzano la comunità, valorizzano le risorse locali e contribuiscono a creare un modello di sviluppo incentrato sulla salute, partecipazione e nuove opportunità economiche."Il programma del Festival include diverse attività, come mini sessioni di basket, una camminata metabolica e una presentazione del progetto SPORT ACT. La partecipazione agli eventi è gratuita e per iscriversi alla camminata metabolica è possibile utilizzare il QR code sulla locandina o compilare il modulo disponibile sul sito della Camera di Commercio di Nuoro.